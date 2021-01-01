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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

01.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ocak verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak yağış, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında ise yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

1 OCAK 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KARS °C, -1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve sisli

VAN °C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

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