Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (1 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile İstanbul,Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, kuzey ve kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, -1°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu ve sisli
VAN °C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu