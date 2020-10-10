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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Ekim İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 09:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Ekim verilerine göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (10 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Az bulutlu açık 24
Adana: Az bulutlu açık 36
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu 27
Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı az bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu açık 30

Kaynak: İHA

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