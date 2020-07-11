HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Temmuz yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 09:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Temmuz verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (11 Temmuz yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

11 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 40

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Akdeniz'de peş peşe depremlerAkdeniz'de peş peşe depremler
Avukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleriAvukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleri

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

Çok düşük faizle 10 bin TL'ye kadar kredi almak için...

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

İlginizi Çekebilir

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

İstanbul'da rezalet! 'Bunu da al' diyerek cinsel organını gösterdi

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

Bayramda kısıtlama olacak mı? Prof. Dr. Özlü'den açıklama

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

627 emniyet müdürünün yerleri değişti

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diğer Haberler
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Japonya felaketi yaşıyor... Ölü sayısı yükseldi

Ayasofya kararı sonrası sonrası 81 ilde şükür duası

Ayasofya kararı sonrası 81 ilde bu sabah

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de peş peşe depremler

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Psikiyatri acilden yardım almaya davet ediyorum

Dikkat çeken paylaşım: Psikiyatri acilden yardım almaya davet ediyorum

Ankara'da hareket halindeki servis midibüsü alev aldı

Ankara'da faciadan dönüldü

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Diyanet'te atama kararları Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.