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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Eylül yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Eylül verilerine göre öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Eylül yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar mevkisi), Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük çevreleri ile Muğla'nın doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 50 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

12 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Parçalı bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 39
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İHA

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