Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

Kaynak: İHA

