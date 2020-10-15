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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ekim İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 09:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Ekim verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (15 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

Kaynak: İHA

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