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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (19 Aralık İstanbul'da hava durumu)

19.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (19 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık verilerine göre Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya Bölümü'nün Karadeniz kıyıları ile Batı Karadeniz Bölümünün kuzey kesimleri ve Hatay çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, akşam saatlerinden sonra ise Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Ardahan'da hafif kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle beraber İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Avrupa yakasının Karadeniz kıyıları hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 13
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

Kaynak: İHA

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