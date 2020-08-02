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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Ağustos yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 07:22 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2 Ağustos verilerine göre Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun'un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden, Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

2 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Kaynak: İHA

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