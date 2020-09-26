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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Eylül 2020 İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Eylül verilerine göre Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Eylül 2020 İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Manisa, İzmir, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

26 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

Kaynak: İHA

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