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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (27 Ekim İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Ekim verilerine göre İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (27 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul çevreleri ile Sakarya, Kocaeli ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

27 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 33
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu 28

Kaynak: İHA

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