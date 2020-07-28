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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Temmuz yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Temmuz verilerine göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

28 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 40

Kaynak: İHA

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