Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.