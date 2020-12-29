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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Aralık İstanbul'da hava durumu)

29.12.2020 09:17 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (29 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Aralık verilerine göre Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

29 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

Kaynak: İHA

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