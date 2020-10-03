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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ekim İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ekim verilerine göre Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu 33

Kaynak: İHA

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