Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ekim İstanbul'da hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3 EKİM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu 30

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu 33

Kaynak: İHA

