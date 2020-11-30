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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (30 Kasım İstanbul'da hava durumu)

30.11.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (30 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Kasım verilerine göre Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

30 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 14
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Az bulutlu 18
Trabzon: Az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Kaynak: İHA

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