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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Aralık İstanbul'da hava durumu)

05.12.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Aralık verilerine göre Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14

Kaynak: İHA

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