Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Mart İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur ve sağanak, il merkezinin akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu