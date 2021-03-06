Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Mart İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında), Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Rusya üzerinden soğuk hava dalgası geliyor UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 6 MART YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ADANA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu ÇANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı DÜZCE °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmur ve sağanak, il merkezinin akşam saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı