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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 06:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ağustos verilerine göre Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun’un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genlinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

9 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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