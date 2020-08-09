Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genlinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. 9 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı