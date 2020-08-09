Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genlinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İzmir ve Giresun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık