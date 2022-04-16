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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli olacak

16.04.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara Bölgesi'nin batısı ve Ege'nin kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 17 Nisan'dan itibaren başlayıp akşam saatlerinde etkisini artıracak yağışlarla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli olacak

Meteorolojinin açıklamasına göre, yarın Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

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DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA/DHA)

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meteoroloji yağmur Balıkesir Çanakkale Edirne İstanbul İzmir Kırklareli Tekirdağ
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