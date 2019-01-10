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Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:47 | Son Güncelleme

İstanbul ve Yalova çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya’da halen devam eden sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevrelerinde de kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olmasının beklendiği duyuruldu.

ULAŞIMDA AKSAMALARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji istanbul sağanak

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