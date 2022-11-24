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Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şiddetli sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor

24.11.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini verilerine göre bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağmur beklenirken, bazı yerlerde ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son uyarıda, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte bölge bölge ve il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şiddetli sağanak yağmur ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Birçok bölge için kuvvetli sağanak yağış uyarısının verildiği açıklamada, bazı yüksek kesimler için ise kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun güney ve batı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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YARIN ETKİLİ OLACAK

Yarın öğleden sonra Kayseri, Niğde, Yozgat ve Sivas, akşam saatlerinden sonra Tokat, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli, gece saatlerinden itibaren ise Ordu çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

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YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Bugün akşam saatlerinden itibaren ise Adıyaman, Malatya, Elazığ çevreleri ile zamanla Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli, Bingöl, Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyi, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

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ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de devam eden yağışların da yarın ilk saatlerden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi ile Bolu'nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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BUNLARA DİKKAT!

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 21 ilde sağanak yağış! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 21 ilde sağanak yağış!

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hava durumu meteoroloji kar yağışı yağmur

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