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Meteoroloji uyardı, Diyarbakır’da yoğun kar yağışı bekleniyor

30.01.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 15.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün saat 19.00 itibari ile yoğun kar yağışının 20 santimetre ve üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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