Meteoroloji uyardı! Ege Denizi'nde etkili olacak

Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı.

Meteorolojinin açıklamasında, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği, cuma günü akşam saatlerinden sonra da etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. (DHA)

