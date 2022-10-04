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Meteoroloji uyardı! Ege Denizi'nde etkili olacak

04.10.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle vatandaşlardan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaları istendi. Öte yandan fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Ege Denizi'nde etkili olacak

Ege Denizi'nde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarı yaptı.

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Meteorolojinin açıklamasında, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği, cuma günü akşam saatlerinden sonra da etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi Fırtına
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