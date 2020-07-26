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Meteoroloji uyardı! Hızı 50 km'ye çıkacak (26 Temmuz yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 07:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Temmuz verilerine göre Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Hızı 50 km'ye çıkacak (26 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava saıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 50 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

26 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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