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Meteoroloji uyardı! Hızı 50 km'ye kadar çıkacak (10 Temmuz yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Temmuz verilerine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinde yağış bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Hızı 50 km'ye kadar çıkacak (10 Temmuz yurtta hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

10 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 37

Kaynak: İHA

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