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Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'ye çıkacak (22 Temmuz yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Temmuz verilerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'ye çıkacak (22 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

22 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İHA

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