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  4. Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

14.10.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İki ilde çok kuvvetli ve şiddetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Kütahya ve Uşak çevreleri ile bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR VE AYDIN'DA ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların, Edirne ve Çanakkale ile yarın öğleden sonra İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. (AA)

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