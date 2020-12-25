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Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı (25 Aralık İstanbul'da hava durumu)

25.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı (25 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Aralık verilerine göre sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde sağanak yağış, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

MARMARA VE KIYI EGE İÇİN SARI UYARI

Hava sıcaklığının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

25 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu

ADANA °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 0°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C
Az bulutlu

KARS °C, -5°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu

VAN °C, -1°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu

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