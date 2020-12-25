Meteoroloji uyardı! İstanbul için sarı uyarı (25 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Hava sıcaklığının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
BALIKESİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezi sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri ile zamanla il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 0°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Az bulutlu
KARS °C, -5°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu
VAN °C, -1°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu