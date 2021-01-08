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Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat (8 Ocak İstanbul'da hava durumu)

08.01.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat (8 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ocak verilerine göre Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

8 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu 18
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı bulutlu 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

Kaynak: İHA

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