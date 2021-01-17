Meteoroloji uyardı! İstanbullular öğleden sonraya dikkat (17 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

17 OCAK YURTTA HAVA DURUMU EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. SAKARYA °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı İZMİR °C, 2°C

Çok bulutlu MANİSA °C, 4°C

Çok bulutlu, Akhisar çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı ADANA °C, 16°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. ISPARTA °C, 2°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. ÇANKIRI °C, 1°C

Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. RİZE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. KARS °C, 1°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı