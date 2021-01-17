HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji uyardı! İstanbullular öğleden sonraya dikkat (17 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular öğleden sonraya dikkat (17 Ocak İstanbul'da hava durumu)

17.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji uyardı! İstanbullular öğleden sonraya dikkat (17 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ocak verilerine göre İstanbul'da öğle saatlerine kadar il genelinde, öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

17 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 1°C
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar il genelinde öğleden sonra Anadolu yakasında kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 0°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SAKARYA °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 2°C
Çok bulutlu

MANİSA °C, 4°C
Çok bulutlu, Akhisar çevreleri öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 2°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 1°C
Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu ve il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 2°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KASTAMONU °C, 0°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

RİZE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 1°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

3

4

0612buyuk

1218buyuk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar! Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar!
72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?72 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 72?

En Çok Okunan Haberler

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Haluk Levent'ten İbo Show yanıtı! 'Hepinizi...'

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Evler ve araçlar kar altında kaldı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Meral Akşener erken seçim beklediği tarihi açıkladı

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Doktor Uğur Tolun için arama çalışmaları devam ediyor

Doktor Uğur Tolun için arama çalışmaları devam ediyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar! İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

Samsun-İstanbul uçağında hareketli dakikalar!

Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek var mı? Uzman isimden açıklama

Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek var mı? Uzman isimden açıklama

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Yer: Adıyaman! Sokak ortasında evire çevire dövdüler

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkili isim tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.