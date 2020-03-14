Meteoroloji uyardı! İstanbullular pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI



Metoroloji İstanbul için pazar günü yağış uyarısında bulundu.

14 MART 2020 YURTTA HAVA DURUMU

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli