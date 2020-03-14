Meteoroloji uyardı! İstanbullular pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Metoroloji İstanbul için pazar günü yağış uyarısında bulundu.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu
UŞAK °C, 21°C
Az bulutlu
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ