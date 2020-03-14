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Meteoroloji uyardı! İstanbullular pazar gününe dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 10:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü İstanbul'u etkisi altına alması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbullular pazar gününe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Metoroloji İstanbul için pazar günü yağış uyarısında bulundu.

14 MART 2020 YURTTA HAVA DURUMU

BURSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu

UŞAK °C, 21°C
Az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış istanbul

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