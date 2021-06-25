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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (25 Haziran yurtta hava durumu)

25.06.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Haziran verilerine göre Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (25 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Sivas, Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Doğu Toroslar Mevkiinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, toprak kayması, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

25 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu, kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

BOLU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
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