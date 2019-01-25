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Meteoroloji uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor: Çamur şeklinde yağacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 16:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor: Çamur şeklinde yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Marmara Ege hava durumu Kuzey Afrika

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