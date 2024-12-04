Meteoroloji uyardı! Marmara bölgesine şiddetli rüzgar etkisinde kar geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yer yer yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile zamanla genelinin çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu