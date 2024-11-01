Meteoroloji uyardı! Pazar günü plan yapanlar dikkat: Kış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Kasım hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre bugün Türkiye'nin kuzey ve güneydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde, havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan kuzey ve iç bölgelerde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Rapora göre ülke genelinde etkili olan sıcak hava pazar günü yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakacak. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA PAZAR YAĞMUR YAĞACAK

Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor. Sıcaklıkların bugünden itibaren azalarak 5 derece kadar düşüş göstereceği tahmin ediliyor. Bugün güneşli ve 21 derece olan hava durumunun pazar günü sağanak yağışlı ve 16 derece olması bekleniyor.

Meteorolog Bünyamin Sürmeli de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürmeli, "İstanbul'da pazar günü için bölgesel yağmur bekliyoruz ardından gelen günlerde küçük geçişler var. İstanbul için o kırılım sıcaklığının azalışını görüyorsunuz. Sıcaklık bir azalıyor pazar günü, ardından tırmanacak ama artık bir tık daha aşağı inerek oradan devam ediyor olacak" dedi.

ANKARA'DA PUSLU VE ÇOK BULUTLU HAVA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Ankara'da bugün puslu bir hava etkili olacak. Pazar günü ise sıcaklık 15 dereceye kadar inecek ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sürmeli, Ankara için kayda değer bir yağışın olmadığını aktardı.

İZMİR'DE SICAKLIKLAR 23 DERECE CİVARINDA OLACAK

İzmir'de ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23 derece civarında olacak ve güneş etkisini gösterecek.