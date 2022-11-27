Meteoroloji uyardı! Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisini yansıtmaya başlayacak

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusunun yanıtını almak isteyen vatandaşlar büyük bir merak içinde. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu raporuna göre ise soğuk havalar şiddetini artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. Hal böyle olunca "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı daha fazla merak ediliyor. Vatandaşlar, İstanbul'da kar yağışı için tarih beklerken La Nina kışı etkisinden de söz ediliyor.

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı için gözler Meteoroloji'ye çevrildi.

OCAK AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacak.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt'un yaptığı değerlendirmeye göre Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak.

Bozkurt'un değerlendirmesi şu şekilde devam etti:

"Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz. Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek."

METEOROLOJİ VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Uşak, Denizli'nin Çardak, Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

LA NİNA ETKİSİ!

2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.

LA NİNA NEDİR?

La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.

La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.

