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Meteoroloji uyardı! Perşembe ve Cuma için plan yapanlar dikkat

27.10.2021 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni rapora göre; hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günü iç ve doğu kesimlerde azalacağı ancak hafta sonunda tekrar artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Perşembe ve Cuma için plan yapanlar dikkat

Hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde azalacak ancak hafta sonunda artarak tekrar mevsim normalleri civarına yükselecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı. Yurdun kalanında ise parçalı az bulutlu bir hava var.

Denizlerimizde rüzgar Batı Karadeniz’de, Marmara’da ve Kuzey Ege’de orta kuvvetin üzerinde esiyor. Diğer kıyılarımızda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Bursa-Kocaeli dolaylarında yerel yağışlar bekleniyor. Cuma günü ise bölgede parçalı, çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu. Cuma günü de güneşli hava devam ediyor. Cumartesi ise kıyı kesimlerde sağanak yağış olabilir.

Akdeniz’in batısında hava az bulutlu. Bölgenin orta ve doğusunda ise sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri de eşlik edecek. Yağış Cuma gününe kalmıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri dolaylarında sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin kalanında hava parçalı bulutlu. Sıcaklık Ankara’da 17, Eskişehir’de 15 derece.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Karadeniz’de yağış orta ve doğu kesimlerde. Batısında ise parçalı bulutlu bir hava var. Aynı bölgede yağış Cuma günü de devam edecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Bölgenin batı kesimlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Yağış Cuma günü bölge geneline yayılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep’te 18, Diyarbakır’da 24 derece. Yağışlar bölge genelinde Cuma günü de devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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