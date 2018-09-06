HABER

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Yağış nedeniyle E-5'in bazı noktalarını su bastı.

Yetkililerden gelen uyarıların ardından kent genelinde bazı noktalarda yağmur etkisini gösteriyor. Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.

Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bölgede kara bulutların getirdiği sağanak yağışta kısa süreli etkili olurken, trafik yoğunluğu oluştu.

E-5'İ SU BASTI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle Esenyurt Saadetdere mevkinde E-5 yanyolda yaşanan su baskını sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yarısına kadar suya gömüldü. durma noktasına gelen trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.

AVCILAR'DA MİNİBÜS VE ŞOFÖRÜ SEL SULARINDA MAHSUR KALDI

Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı. Sel sularında mahsur kalan bir minibüs ve sürücüsü, aracın sudan çekiciyle çıkarılmasının ardından kurtuldu.

PARTNEROturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...Oturduğu yeri görenler... Böyle yolculuk yapınca...
GÜNCELLEME - Osmaniye'de orman yangınıGÜNCELLEME - Osmaniye'de orman yangını
Deniz kabardı, şezlonglar suya gömüldüDeniz kabardı, şezlonglar suya gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sağanak yağış Meteoroloji E-5 istanbul sel yağmur

En Çok Okunan Haberler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yağmur yağsında isterse tüm E5i su bassın serinledik biraz.
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İstanbul'da trafiği birbirine kattı, polislere direndi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.