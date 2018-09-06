Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

Yetkililerden gelen uyarıların ardından kent genelinde bazı noktalarda yağmur etkisini gösteriyor. Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde ise aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.
Bulutlar, gündüzü adeta geceye çevirdi. Bölgede kara bulutların getirdiği sağanak yağışta kısa süreli etkili olurken, trafik yoğunluğu oluştu.
Aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle Esenyurt Saadetdere mevkinde E-5 yanyolda yaşanan su baskını sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yarısına kadar suya gömüldü. durma noktasına gelen trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.
Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı. Sel sularında mahsur kalan bir minibüs ve sürücüsü, aracın sudan çekiciyle çıkarılmasının ardından kurtuldu.
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