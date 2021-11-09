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Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, kuvvetli kar yağışı geliyor (9 Kasım yurtta hava durumu)

09.11.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9 Kasım verilerine göre Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarından itibaren sıcaklıklar 12 derece birden düşerken Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, kuvvetli kar yağışı geliyor (9 Kasım yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın, batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, güneybatı kesimler ile Orta Karadeniz bölgesinde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege Kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede (6-12 derece) azalacak. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KAR

9 KASIM YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

BOLU °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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