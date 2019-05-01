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Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:34 | Son Güncelleme

Sıcak havaların ardından Meteoroloji’den önemli bir uyarı geldi. Gelen son dakika bilgisine göre; ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve serin havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

Ülke genelinin yarından itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak ağırlıklı yağışların, hafta sonuna kadar tüm yurtta etkisini hissettireceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile cuma günü Doğu Anadolu'nun batısında ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda aralıklarla yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı anlık uyarıların dikkate alınması isteniyor.

İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın ve cuma 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. (AA)

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