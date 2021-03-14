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  4. Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, 4 gün etkili olacak (14 Mart hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, 4 gün etkili olacak (14 Mart hava durumu)

14.03.2021 07:49 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, 4 gün etkili olacak (14 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Mart verilerine göre yurt genelinde bugün Ege ve Akdeniz'in bazı kısımları dışında yağış beklenmiyor. Öte yandan Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli hava tahminine göre yağışlı havanın yarından itibaren tüm yurdu 4 gün etkisi altına alması bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YARINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava tahminine göre yağışlı havanın yarından itibaren tüm yurdu 4 gün etkisi altına alması bekliyor.

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14 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

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