Meteoroloji uyardı! Yarın başlıyor, 4 gün etkili olacak (14 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla Ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli hava tahminine göre yağışlı havanın yarından itibaren tüm yurdu 4 gün etkisi altına alması bekliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık