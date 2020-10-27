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Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Türkiye, yarından itibaren yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek, sıcaklıklar batı bölgelerden başlayarak düşecek. Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren başlıyor, hafta sonuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

HAFTA SONU BALKANLARDAN YENİ BİR SERİN VE YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlar ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: AA

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