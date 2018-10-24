Meteoroloji uyarmıştı! Adıyaman'da sel suları önüne ne çıktıysa sürükledi!

adde ve sokaklar gölete dönerken, araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı.

Sel suları asfaltları yerinden söktü!

1 / 11 SEL HAYATI FELÇ ETTİ Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da sel hayatı felç etti.

2 / 11 YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ Gece başlayan şiddetli yağmur sele dönüştü. Adıyaman’ın Kuzey bölgesi olan Karadağ’da etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

3 / 11 ÖNÜNE KATTIĞI HER ŞEYİ SÜRÜKLEDİ Sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi. Dağın eteklerinden gelen sel suları taş, toprak, ağaç dalları başta olmak üzere önüne kattığı malzemeleri kent merkezine kadar getirdi.

4 / 11 ASFALTLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ Selin şiddeti nedeniyle TOKİ Yolu üzerinde asfaltlar yerinden söküldü. Aşırı yağış nedeniyle yetersiz kalan mazgallar sel sularıyla gelen malzemeler nedeniyle tıkanınca cadde ve sokaklar gölete döndü. Atatürk Bulvarı, 1. Çevre Yolu, 2. Çevre Yolu ve 3. Çevre yolunda göletler oluştu. Özellikle TOKİ Yolunda trafik durdu.

5 / 11 VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI Vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Sel bir inşaatın konteynerini de yaklaşık 50 metre kadar sürükledi. Çöp kovaları yüzlerce metre yolda sürüklendi.

6 / 11 Adıyaman Belediyesi ekipleri iş makineleri ile bir taraftan yolları temizlerken, diğer taraftan mazgalları açmaya çalıştı. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamada bulundu.

7 / 11 "DAĞ KESİMİ 20 KAT FAZLA YAĞIŞ ALDI" Başkan Kutlu, “Şehir merkezinde yağan yağmur miktarı çok fazla değil, çok fazla sıkıntı olmadı ama özellikle dağ kesiminde şehir içinde yağan yağmurun yaklaşık 20 katı olan bir yağmur yağışı oldu. Buralarda yeni yağmur suyu hattı döşedik. Ancak dağdan toprak, ağaç parçalarıyla birlikte gelen sel kısa bir sürede mazgalların üzerini kapatıyor.

8 / 11 Şuanda da bütün ekiplerimiz bu mazgalları açmakla uğraşıyor. Tabi gelen su miktarı da normalin çok üzerinde olduğu için mazgalların veya boruların taşıyabileceği seviyede değil.

9 / 11 "ŞEHRİN KUZEY TARAFINDA TAMAMEN ETKİLİ OLDU" Şehrin Kuzey tarafında tamamen etkili oldu. Güneye sel kavuşmadı ama Atatürk Bulvarında, 1. Çevre yolunda, 2. Çevre Yolunda, özellikle de Kuzeye yani dağa en yakın olan 3. Çevre Yolunda ciddi manada sel birikintisi oluştu” diye konuştu.

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