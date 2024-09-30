Meteoroloji uyarmıştı! Bartın'da okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından SMS ve basın duyuruları ile Bartın'da sağanak yağış için uyarı üzerine uyarı yapıldı. Şehirdeki belediye hoparlöründen de şiddetli yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. Yapılan anonslarda, vatandaşların ırmak kenarları ve dere yataklarından uzak durması istendi.

BARTIN VALİLİĞİ AÇIKLADI!

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, okulların 1 gün tatil olduğu belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bartın'da beklenen sağanak akşam saatlerinden başladı. Yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, ellerindeki şemsiyelerine rağmen kapalı alanlara doğru koştu. Yağış nedeniyle belediye görevlileri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Gece ve gündüz belirli aralıklarla Bartın Irmağı kontrol edilerek, su seviyesi hakkında ilgili birimlere bilgi veriliyor.

SALI GECESİNE KADAR TEHLİKE SÜRÜYOR!

Bu gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların Salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer almıştı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır