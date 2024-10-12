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  4. Meteoroloji uyarmıştı! Her şey 10 dakikada oldu, birçok ilde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Meteoroloji uyarmıştı! Her şey 10 dakikada oldu, birçok ilde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

12.10.2024 19:45
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.10.2024 19:45
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Meteroloji Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı yapmıştı. İstanbul'da, Çanakkale'de ve Bursa'da sağanak bir anda bastırdı, yollar göle döndü. Birçok ilde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'un bazı ilçelerinde yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa'da bir evin çatısı uçtu, dolu yağdı. İşte detaylar...

İstanbul'da sağanak yağış başladı. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte hava durumu detayları...

BURSA'DA ÇATI UÇTU!

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkili oldu. 15 dakika süren dolu ve sağanak yağış hayatı durdurmaya yetti. Sağanak ve doluda bir evin çatısı uçtu. Dolunun etkisi kameralara yansıdı.

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Akşam saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşların mücadelesi kameraya anbean yansıdı. Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle trafikte durma noktasına geldi.

10 DAKİKADA CADDELER GÖLE DÖNDÜ!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde,10 dakika süren şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle caddeler göle döndü. Biga ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Sağanak yağış ve fırtınada yıldırım düşmesi sonucu köy camisinin minaresi yıkıldı.

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Sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryası yıkıldı.

BİGA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Biga'da kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan ve ilçeye bağlı çevre köylerde hayatı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bölgede ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Sinekçi köyünde yıldırım düşmesi sonucu ise caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Köyde yine yıldırım düşmesi sonucu bir ağaçta iki ayrıldı. İkiye ayrılan ağaç, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Bursa İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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