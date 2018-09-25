Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüş göstereceği yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı da yapmıştı. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul'da ağaçlar devrilmiş, dalgalar metrelerce yükselmişti.
KARA BULUTLAR KAPLADI
Hava sıcaklığının da büyük oranda düşüş yaşadığı görülen İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla birlikte, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar da sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Eminönü sırtlarından Haliç, Galata, Boğaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca'nın üstünde yoğunlaşan bulutların gökyüzünü tamamen kapattığı görüldü.
VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan Şiddetli rüzgar gece boyunca devam etti. Şiddetli rüzgar günün ilk ışıklarından itibaren tekrar yüzünü gösterirken işe ve okula giden bazı vatandaşlar duruma hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise rüzgardan korunmak için çözüm yolları aradı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Bayrampaşa'da, Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Başgil Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı. Araç sahibinin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından ağaç kaldırıldı. Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde kuvvetli rüzgar refüjdeki bir ağacın yola devrilmesine neden oldu.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi Aksaray yönüne trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Devrilen ağacın iş makinesiyle yoldan kaldırılması sonrası trafik tekrar normale döndü.
Kaynak: AA/DHA/İHA
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