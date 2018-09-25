Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüş göstereceği yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı da yapmıştı. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul'da ağaçlar devrilmiş, dalgalar metrelerce yükselmişti.

KARA BULUTLAR KAPLADI



Hava sıcaklığının da büyük oranda düşüş yaşadığı görülen İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla birlikte, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar da sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Eminönü sırtlarından Haliç, Galata, Boğaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca'nın üstünde yoğunlaşan bulutların gökyüzünü tamamen kapattığı görüldü.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI



İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan Şiddetli rüzgar gece boyunca devam etti. Şiddetli rüzgar günün ilk ışıklarından itibaren tekrar yüzünü gösterirken işe ve okula giden bazı vatandaşlar duruma hazırlıksız yakalandı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı vatandaşlar ise rüzgardan korunmak için çözüm yolları aradı.