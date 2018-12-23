Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da etkili olmaya başlayan sis, Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.

METEOROLOJİ UYARI YAYINLAMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in aralıklı yağmurlu, Hatay çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. (AA)

