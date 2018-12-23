HABER

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 00:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilmişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösterdi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

İstanbul'da etkili olmaya başlayan sis, Avrupa Yakası'nda, başta Silivri olmak üzere Selimpaşa ve Büyükçekmece'de görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Silivri'de, D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle binalar neredeyse görünmez hale geldi.

METEOROLOJİ UYARI YAYINLAMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in aralıklı yağmurlu, Hatay çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde bugün sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. (AA)

PARTNERBekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!Bekaretini Seks Adası'nda kaybeden gencin isteğine bakın!
Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!Düğünü kan gölüne çevirdi! Çok sayıda yaralı var!
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatıTSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji buzlanma hava durumu Doğu Karadeniz hava durumu Doğu Anadolu hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

Yemen'e insani yardıma giden Türk heyet alıkonuldu!

Yemen'e insani yardıma giden Türk heyet alıkonuldu!

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Survivor yarışmacılarını toplamıştı! TRT 1'in yeni dizisinde flaş gelişme

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

Ünlü türkücü Zara'nın inanılmaz değişimi! Tanımak imkansız

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

Meclis'te milletvekillerine 'Erdoğan'a hakaret' şoku!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Zonguldak İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da gece kulübünde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Otoyol magandası faciaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var!

Otoyol magandası faciaya sebep oldu: Çok sayıda yaralı var!

Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

Sınıra dev sevkiyat! Konvoylar halinde geçtiler!

İzmir'de 2 kadının kavgasında silahlar konuştu

İzmir'de 2 kadının kavgasında silahlar konuştu

Cinnet getiren öğretmen dehşet saçtı! Mahalleli korku dolu gözlerle izledi

Cinnet getiren öğretmen mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.