Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'da kar yağışı başladı! Trafiğe dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün uyardığı kar yağışı İstanbul'da başladı. Batı kesimlerde başlayan yağış, bu saatlerde doğu kesimlere de ulaştı. İstanbul Boğazı ve çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNE DİKKAT!

Şu anda yüzde 47 olarak İstanbul trafik yoğunlunun yüzde 75 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI ÇEVRESİNDE DE ETKİLİ OLUYOR

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olmaya başlayan ve gece boyunca devam eden şiddetli yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yer yer su baskınlarına da neden olan yağmur, öğle saatlerinde kentin bazı yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

İki gündür yağmurun etkili olduğu İstanbul’da Arnavutköy, Beylikdüzü, Sarıyer ve Boğaz çevresinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe sınırlarında yer alan İstanbul Havalimanı çevresinde de etkili oluyor.

Kar yağışıyla birlikte rüzgarında da etkili olduğu bölgede hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.