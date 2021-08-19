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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

19.08.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu raporunda "Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilmişti.

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un Avrupa yakasında birçok noktada kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

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(AA)


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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