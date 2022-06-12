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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

12.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da içinde olduğu 37 kenti sarı kodla uyarmıştı.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

ETKİSİNİ ARTIRIYOR

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

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Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Son dakika: Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

(DHA)

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hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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