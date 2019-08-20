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METEOROLOJİ UYARMIŞTI İSTANBUL'DA KARABULUTLAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:53 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı.

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında karabulutlar hakim olmaya başladı.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü
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-Havanın kapanması
-Karabulutlar
-genel ve detaylar

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