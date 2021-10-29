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Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı 3 kenti beyaza bürüdü

29.10.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini giderek artırırken kar kalındığı Sarıkamış ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı 3 kenti beyaza bürüdü

Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan Kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

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ARDAHAN'DA KUVVETLİ KAR

Ardahan'da da Kar Yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

SİVAS BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz." dedi.

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Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası’nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.

METEOROLOJİDEN KAR UYARISI

Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat (29 Ekim yurtta hava durumu)Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar uyarısı! Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar, Iğdır ve Ağrı'da ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 8 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 5, Ağrı'da 0, Iğdır'da 1, Erzurum'da 3, Erzincan'da 7, Tunceli'de ise 8 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Iğdır'da 13, Kars ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Erzincan'da 7, Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı Kars Sivas Ardahan
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